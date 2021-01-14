إعدام أغذية فاسدة بالعريش خلال حملة مكبرة

أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، شن عدد من الحملات على المحال التجارية بالعريش تمكنوا خلالها من إعدام 119 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة و19 لترًا من المياه الغازية منتهية الصلاحية.وقال الدكتور طارق شوكة، إنه تم إعداد حملة لأعضاء مراقبة الأغذية، تحت إشراف الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي للمرور على محال الأغذية والمشروبات بمدينة العريش، وذلك بالتنسيق مع مديرية تموين شمال سيناء.وأكد شوكة، في بيان، أن الحملة شارك فيها كل من محمد فرحان عيد، مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة، عرفات موسى، مراقب الأغذية بالمديرية، نبيل عيسي، مراقب الأغذية بإدارة العريش الصحية.وأشار شوكة إلى أن الحملة قامت بالمرور على 6 منشآت غذائية بالعريش، حيث أسفرت عن تحرير عدد ٢ محضر للقرار ٩٦، تحرير عدد ٣ محاضر للقرار ٩٧، إعدام ١١٩ كيلو جرامًا من الأغذية منتهية الصلاحية، وإعدام ١٩ لترًا من المياه الغازية منتهية الصلاحية.