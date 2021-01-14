التفاصيل الكاملة لوفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض





تفاصيل وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض وكشفت مصادر مقربة من وزير الإعلام الأسبق أن وفاته جاءت بعد صراع مع المرض، حيث إنه كان قد تم نقله إلى مستشفى وادي النيل بمنطقة حدائق القبة يوم السبت الماضي، بعد تدهور حالته الصحية حيث إنه يعاني من مرض سرطان الدم (اللوكيميا).



وأوضحت المصادر أن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق كان يعاني من مرض سرطان الدم (اللوكيميا) منذ سنوات وكان يتلقى العلاج بصفة دورية خلال الفترة الماضية من أجل أن محاولة التغلب على هذا المرض، حتى تدهورت حالته خلال الأيام الماضية. وكشفت مصادر مقربة من وزير الإعلام الأسبق أن وفاته جاءت بعد صراع مع المرض، حيث إنه كان قد تم نقله إلى مستشفى وادي النيل بمنطقة حدائق القبة يوم السبت الماضي، بعد تدهور حالته الصحية حيث إنه يعاني من مرض سرطان الدم (اللوكيميا).وأوضحت المصادر أن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق كان يعاني من مرض سرطان الدم (اللوكيميا) منذ سنوات وكان يتلقى العلاج بصفة دورية خلال الفترة الماضية من أجل أن محاولة التغلب على هذا المرض، حتى تدهورت حالته خلال الأيام الماضية.





وأكدت المصادر أن صفوت الشريف تم نقله إلى مستشفى وادي النيل بحدائق القبة في غرفة الرعاية الطبية المركزة، ولكن خلال الأيام السابقة تدهورت حالته الصحية ليعلن عن وفاته بعد صراع مع المرض.





من جانبه قال إيهاب الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق، إن والده يعاني من سرطان الدم منذ 6 سنوات، وقبل عدة أيام عاودته آلام المرض فتم نقله إلى مستشفى وادى النيل السبت الماضى، لتلقي العلاج والمتابعة المستمرة من جانب الطاقم الطبي، موضحاً أنه توفى مساء أمس الأربعاء، نافياً ما تردد بشأن إصابته بفيروس كورونا.





يذكر أن ابنته "إيمان" كانت قد كشفت أن والدها مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وأنه يتلقى العلاج بصفة دورية.





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وصفوت الشريف صاحب الـ87 عاما، سياسي مصري معروف وأحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينيات من القرن العشرين، كما أنه كان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، فيما شغل أيضًا منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى 2011.



وتولى منصب وزير الإعلام المصري لفترة طويلة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وذلك منذ عام 1982 وحتى عام 2004، ثم عين بعد ذلك رئيسا لمجلس الشورى، وتم اتهامه في العديد من القضايا بعد ثورة يناير وظل لفترة في السجن حتى تم الإفراج عنه واختفى عن الأضواء بعد ذلك.



وصفوت الشريف صاحب الـ87 عاما، سياسي مصري معروف وأحد ضباط المخابرات المصرية في فترة الستينيات من القرن العشرين، كما أنه كان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي المصري عام 1977، فيما شغل أيضًا منصب الأمين العام للحزب من 2002 إلى 2011.وتولى منصب وزير الإعلام المصري لفترة طويلة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وذلك منذ عام 1982 وحتى عام 2004، ثم عين بعد ذلك رئيسا لمجلس الشورى، وتم اتهامه في العديد من القضايا بعد ثورة يناير وظل لفترة في السجن حتى تم الإفراج عنه واختفى عن الأضواء بعد ذلك.

سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان خبر وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام المصري الأسبق، منذ قليل، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 87 عامًا.