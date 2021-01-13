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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بصوت هلا رشدي.. «الحياة» تحتفي بالراحل عبدالوهاب محمد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:08 م
شاعر الأجيال عبد
شاعر الأجيال عبد الوهاب محمد
محمد قدري
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تحتفل شبكة تليفزيون "الحياة"، الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً، بالذكرى الخامسة والعشرين على رحيل شاعر الأجيال عبد الوهاب محمد في حلقة خاصة من "الحياة اليوم".

وتحيي الحلقة المطربة هلا رشدي بتواجد الشاعر الغنائي وأمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين فوزي إبراهيم، في ضيافة الإعلامية لبنى عسل في حلقة خاصة من برنامج "الحياة اليوم".

وتقدم هلا عددا كبيرا من الأغنيات التي ألفها عبد الوهاب محمد لكبار النجوم منهم أم كلثوم واصالة وسميرة سعيد ولطيفة ومن الأغنيات "فكروني وقال جانب بعد يومين ومصر هي أمي.

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