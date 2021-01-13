الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في نوفمبر أفضل من المتوقع

كشفت بيانات اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو كان أفضل من المتوقع في نوفمبر بفضل تعافي إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للاستثمار في وقت لاحق من 2021.وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زاد 2.5 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع أكتوبر فيما سجل انخفاضا 0.6 بالمئة على أساس سنوي.وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم زيادة متواضعة في النمو بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري وتراجعا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي إذ يواجه اقتصاد منطقة اليورو صعوبات إزاء موجة ثانية من جائحة كوفيد-19.وجاءت النتيجة الأفضل من المتوقع بشكل أساسي بفضل زيادة شهرية بنسبة سبعة بالمئة في إنتاج السلع الرأسمالية وزيادة شهرية بنسبة 1.5 بالمئة في إنتاج السلع الوسيطة، وهو ما ساهم في تعويض تراجع إنتاج الطاقة والسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.