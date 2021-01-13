نقل الرئيس الأرميني إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية

أعلن مكتب رئاسة الجمهورية الأرمينية نقل الرئيس أرمين ساركيسيان إلى المستشفى؛ إثر تدهور حالته الصحية.وأوضح مكتب الرئيس وفقًا لوسائل إعلام روسية أن الرئيس الأرميني المتواجد في بريطانيا يتلقى حتى الآن الرعاية الصحية بالمنزل، ولكن تم نقله إلى المستشفى؛ لصعوبة حالته الصحية وظهور عليه أعراض شائعة منها ارتفاع حاد في درجات الحرارة والتهاب رئوي مزدوج.يُذكر أن الرئاسة الأرمنية قد سبق أن أكدت، في يناير الجاري، أن الفحوص الطبية كشفت إصابة ساركيسيان الذي احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة في لندن ثم خضع هناك لعملية جراحية على قدمه بالفيروس التاجي وأضافت أنه في وقت لاحق من يناير جاءت نتائج فحص كورونا الذي خضعت له زوجة الرئيس نونه ساركيسيان إيجابية أيضًا.