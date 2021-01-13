«القاهرة» تتابع توافر وصلاحية السلع في محلات روض الفرح والأميرية

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الأميرية، تفقد محلات بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت بحب الأميرية، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة والتأكد من جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك.ونسق فوزي مع شرطة المرافق بالمرور بنطاق حي الأميرية وموقف الأتوبيسات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتحرير محضر لعدم ارتداء الكمامات ولمخالفة إلاجراءات الاحترازية والوقائية.وفي السياق، قام حي روض الفرج بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بحملة على منافذ السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتها ورفع الإشغالات.