سطو مسلح على سيارة مواشي في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 متهمين بسرقة أغنام من سيار نقل في مركز إسنا.تبلغ لمركز شرطة إسنا من شخصين يفيد أنه أثناء سيرهما بأحد المدقات الجبلية بالطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز مستقلان سيارة "نقل" قيادة أحدهما، محمل عليها 18 رأس أغنام، فوجئا بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة "ربع نقل" دون لوحات معدنية، باعتراضهما والاستيلاء منهما على السيارة بحمولتها كرهًا عنهما والهرب بها.تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، تم ضبطهم.وتبين حيازتهم بندقيتان أليتين وعدد من الطلقات لذات العيار، المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط 5 رؤوس أغنام، السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأقروا بقيامهم ببيع باقى الأغنام بعدة أسواق ماشية.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.