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منوعات

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

الأربعاء 13/يناير/2021 - 10:18 ص
العلامات التجارية
العلامات التجارية
وكالات
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لقد تدبرت أمرك خلال 2020، والآن يجب أن تستعد لـ2021 تزاحمت الأغلبية العام الماضي للتأقلم مع كل منحنى تاريخي جديد.

وبينما ينظر الكثيرون إلى 2021 بخوف، نعلم أن لدينا الآن 12 شهرا تقريبا من واقعنا الجديد للتعلم منه ما يعني أننا يمكن أن نكون مستعدين بشكل أفضل لما هو آت على الصعيدين الشخصي والمهني ويقدم موقع فوربس معلومات للصناعات المعنية بالطعام وبأسلوب الحياة للانتباه لها في 2021 قبل 2020، كان العالم يواجه بالفعل معدلات مرتفعة من القلق والاكتئاب والوحدة وقجاء على رأس هذا بشكل كبير جيل الألفية والجيل زد ولكن في 2020 تحملت صحتنا النفسية عبئا جديدا.

يقول واحد بين كل أربعة بالغين بين الـ18 و24 عاما إنهم فكروا في الانتحار في ربيع 2020، بحسب المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، مستشهدا بالتحديد بالجائحة على أنها السبب الرئيسي.

ويعتقد هؤلاء دون الأربعين من العمر أن الاهتمام بالصحة النفسية هو مهم بقدر الاهتمام بالصحة البدنية وأصبحت النقاشات المتعلقة بالصحة النفسية أكثر انفتاحًا وأقل اتساما بوصمة العار خصوصا بين جيل الألفية والجيل زد.

وفي وجه عام تحدى صحتنا -النفسية والبدنية- يتطلع الكثيرون لعلامات تجارية تساعدهم في التخفيف من العبء. وبالنسبة للعلامات التجارية هذا يعني التركيز على الحب أكثر من الوعي.

وكتبت إيميلي المسؤولة في موقع «داتاسبينشال»، أن الأشخاص ما بعد كوفيد يتطلعون إلى علامات تجارية، تُساعدهم في المضي عبر الوضع الحالي، إنهم ينجذبون إلى العلامات التجارية ذات الأهداف والقيم الواضحة لتوفر لهم الراحة وتعرض عليهم حلا لمشكلة ما أو التغلب على مسائل حالية».

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