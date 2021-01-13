حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 13 يناير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبرًا مفرحًا يكون بداية عمل أو مشروع جديد.عاطفيًا: يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك.صحيًا: تقرّر من الآن فصاعدًا الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل.