حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 13 يناير 2021
الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:16 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبرًا مفرحًا يكون بداية عمل أو مشروع جديد.
عاطفيًا: يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك.
صحيًا: تقرّر من الآن فصاعدًا الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل.
مهنيًا: تتشجّع على اتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية، تتلقّى خبرًا مفرحًا يكون بداية عمل أو مشروع جديد.
عاطفيًا: يفاجئك اليوم الحبيب بقرار الارتباط وتحزن لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن بينك وبين نفسك ترى أنك السبب في ذلك.
صحيًا: تقرّر من الآن فصاعدًا الابتعاد عن الأمور التي لا شأن لك بها لتريح نفسك من المشاكل.