رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومى
الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:09 ص
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، يبحث الطلاب عن الكود على جوجل، ونقدم لكم الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات، والمخصص لاستخراج أكواد الطلاب لمراحل صفوف النقل الابتدائية والإعدادية، حيث أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أنه في ظل التسهيل على أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب، تقرر أن تتم منظومة تقديم الامتحان بالنظام الإلكتروني، حيث يستخرج الطالب الكود بالرقم القومي.
- إدخال الرقم القومي للطالب والموجود على شهادة الميلاد.
- كتابة تاريخ ميلاد الطالب، وفقا لشهادة الميلاد.
- اختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.
- اختيار جنس الطالب سواء ذكر أو أنثى.
- ثم تسجيل الدخول.
رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومينستعرض لكم الرابط الإلكتروني الذي من خلاله يسجل الطلاب استمارة التقدم للامتحانات وهو (من هنا)، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، بأن التعليم عن بعد يهدف إلى التطور في العملية التعليمية، وهذه المرحلة نتيجة لعمل ومجهود سنوات، وهدف هذه الرؤية هو سهولة التعليم عن بعد وتقديم كل المعلومات للطلاب، وأيضًا لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، وذلك يأتي للحفاظ على صحة الطلاب ومنع تفشي العدوى بين الطلاب.
كيفية الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي- الدخول على الموقع الإلكتروني السالف ذكره.
- إدخال الرقم القومي للطالب والموجود على شهادة الميلاد.
- كتابة تاريخ ميلاد الطالب، وفقا لشهادة الميلاد.
- اختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.
- اختيار جنس الطالب سواء ذكر أو أنثى.
- ثم تسجيل الدخول.