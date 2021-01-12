«التعاون الإسلامي» تدين مصادقة إسرائيل على بناء 800 وحدة استيطانية

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.وأكدت منظمة التعاون الإسلامي - في بيان لها على موقعها الرسمي - أن تسارع وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة لا يخدم عملية السلام القائمة على حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.