«الميلاد الأزلي للمسيح».. العظة الأحدث للقمص بيجول الأنبا بيشوي
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:35 م
تريزة شنودةطباعة
ترأس القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، اليوم، صلوات القداس الإلهي، بكاتدرائية القديس مارمرقس الكويت.
وألقى القمص بيجول عظة روحية خلال صلوات القداس بعنوان: «الميلاد الأزلي للمسيح»، بحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وألقى القمص بيجول عظة روحية خلال صلوات القداس بعنوان: «الميلاد الأزلي للمسيح»، بحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.