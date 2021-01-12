«الميلاد الأزلي للمسيح».. العظة الأحدث للقمص بيجول الأنبا بيشوي

ترأس القمص بيجول الأنبا بيشوي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالكويت، اليوم، صلوات القداس الإلهي، بكاتدرائية القديس مارمرقس الكويت.وألقى القمص بيجول عظة روحية خلال صلوات القداس بعنوان: «الميلاد الأزلي للمسيح»، بحضور عدد محدود من الأقباط مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.