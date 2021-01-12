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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محمد قمصان لمرضى السرطان: «أبوس إيديكم بلاش تحبسوني»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:21 م
محمد قمصان
محمد قمصان
عمرو الشامي
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انهار الشاب محمد قمصان، مدّعي إصابته بمرض السرطان أثناء مواجهته في نيابة دسوق بكفر الشيخ بعدد من مرضى السرطان الذين تقدموا ببلاغات ضده؛ لتضررهم منه بادعائه المرض والتأثير علي نفسيتهم بالسلب والسبب في تضررهم معنويًا، طالبًا منهم التنازل بعد اعتذاره لهم قائلًا: "أبوس إيديكم بلاش تحبسوني".

وحرر عدد من محاربي السرطان 7 محاضر في نيابة دسوق بكفر الشيخ ضد شاب السرطان المزور الذي ادّعى الإصابة بالمرض؛ لكسب تعاطف منصات التواصل، معللين ذلك بأنه أذاهم نفسيًا كمرضى، ووقوع ضرر عليهم جراء الادعاء الزائف.

وكشفت التحريات أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بدسوق في المحضر رقم 240 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دسوق بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول واقعة الشاب محمد قمصان وملابساتها لإدعائه إصابته بمرض السرطان علي خلاف الحقيقة.

أسفرت التحريات عن قيام المتهم محمد محمد قمصان مواليد 1 يونيو 2001، حاصل علي دبلوم تجارة، بادعائه كذبًا على غير الحقيقة مرضه بالسرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه مع أصحاب هذا المرض بأن قام بحلق شعره وارتدى ملابس مكتوب عليها أنه مصاب، فضلًا عن نشره مقاطع مرئية لاستعطاف المواطنين وكسب الشهرة والتحصل علي هدايا مادية وعينية.

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