سفيرة كولومبيا بالقاهرة تهدي دار الكتب مجموعة من المؤلفات الكولومبية

استقبلت الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اليوم الثلاثاء، السفيرة آنا ميلينا منيوس دي جابيريا، سفير كولومبيا بالقاهرة، بحضور الدكتورة هويدا كامل، مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.وأهدت سفيرة كولومبيا بالقاهرة دار الكتب المصرية مجموعة قيمة من مؤلفات بعض الكتاب الكولومبيين مترجمة إلى اللغة العربية، وذلك في إطار الاتفاقية الثقافية السارية بين البلدين، وبالتنسيق مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة وسفارة كولومبيا بالقاهرة.وأهدت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سفيرة كولومبيا بالقاهرة مجموعة منتقاة من إصدارات دار الكتب المصرية القيمة، وأعربت السفيرة عن سعادتها بهذه الزيارة، ورغبتها في التعرف أكثر علي المجموعات التراثية من خلال زيارات قريبة قادمة لدار الكتب المصرية.