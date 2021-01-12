تطهير الكنائس ومنازل المخالطين والمصابين بكورونا بمطروح

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان الثلاثاء، إنه تم تطهير الكنائس وتكثيف أعمال التعقيم للأسواق والمواقف ومحطة سكة الحديد، وذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.أضاف جاب الله أنه تم تطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بكورونا بمناطق المغاربة والسلام وعلم الروم، بالتنسيق بالطب الوقائي مع مديرية الصحة.وأشار إلى مواصلة استمرار حملات رش المبيدات بسيارات الضباب ليلا بشوارع الأحياء السكنية والعزب، إضافة إلى رش مقالب القمامة في الفترة المسائية.وأوضح رئيس المدينة أنه تتم مواصلة تكثيف نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بالقري والنجوع التابعة للمركز ووضع ملصقات توضح خطورة انتشار الفيروس في الموجة الثانية وطرق الوقاية من كوفيد- 19 والتأكيد علي ارتداء الكمامات والتباعد بشكل دائم.وتابع بأن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل علي مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات على رقم 0464935266 - 0464933158.