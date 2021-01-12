واشنطن تقرر تقليص حصة أنقرة في إنتاج طائرات «إف- 35»





وتنص وثيقة الموازنة على حظر تسليم تركيا مقاتلات «إف- 35»، بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400».

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل توماس كامبل، اليوم الثلاثاء، عن تقليص مشاركة تركيا في إنتاج طائرات «إف- 35» تدريجيًا، تلك الحصة التي تصنعها الولايات المتحدة في أنقرة.وقال كامبل إلى وسائل إعلام روسية: ستتراجع حصة تركيا في إنتاج طائرات «إف- 35» خلال عامي 2021 و2022، وفقًا لموقع «كارت» التركي.وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في ديسمبر الماضي، على ميزانية «البنتاجون» لعام 2021، المقدرة بـ738 مليار دولار أمريكي، بعد أن صوّت 377 نائبًا لصالحها، مقابل رفض 48 نائبًا لها.