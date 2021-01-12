مطار برج العرب يستقبل منتخبات سلوفينيا وكرواتيا لكرة اليد

استقبلت صالة الألعاب الرياضية باستاد برج العرب، الثلاثاء، منتخب بيلاروسيا لتنفيذ أول مران يقوم به على أرض الصالة وسط تطبيق نظام الفقاعة الطبية وإجراءات احترازية مشددة تطبق لأول مرة فى العالم، كما استقبل مطار برج العرب الدولي، مساء اليوم، منتخبات سلوفينيا وكرواتياواستعدت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لاستقبال أبطال العالم لكرة اليد، حيث تعد هذه البطولة الأكبر فى تاريخها بمشاركة 32 دولة لأول مرة، وتستقبل صالة الألعاب الرياضية ببرج العرب فرق ( كرواتيا، قطر، أنجولا، اليابان، ‎سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا).