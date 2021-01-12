ألمانيا: يجب على ترامب أن يترك منصبه

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنحي عن منصبه قبل يوم تنصيب خلفه جو بايدن، وذلك بعد أعمال شغب جرى خلالها اقتحام مقر الكونجرس، مضيفا أن برلين على ثقة من بداية جيدة للعلاقات مع بايدن.وخلال حديثه في منتدى رويترز نكست المنعقد عن بعد، قال شولتس اليوم الثلاثاء: إن أكبر أهدافه على صعيد السياسة مع إدارة الرئيس المنتخب بايدن هي التوصل لاتفاق بحلول فصل الصيف بشأن خطة عمل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستحداث قواعد عالمية بشأن ضرائب الشركات.وقال شولتس: "جو بايدن هو الرجل المناسب لفترة الرئاسة المقبلة".وبسؤاله عما إذا كان يتعين على ترامب الرحيل قبل يوم التنصيب، قال شولتس: "يجب عليه أن يفعل ذلك. إنه مسئول عما حدث في كابيتول هيل، لا شك في ذلك. ويجب عليه تحمل المسئولية ولهذا أعتقد أن عليه الرحيل".أصاب العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا جمود شديد في عهد ترامب الذي هاجم ألمانيا مرارًا بسبب قوة صادراتها وإنفاقها الدفاعي المنخفض نسبيًا داخل حلف شمال الأطلسي.وقال شولتس: "فيما يتعلق بالشراكة عبر الأطلسي، هناك فرصة جيدة لبدء فصل جديد".وأضاف أن أكبر أهدافه كوزير للمالية عند تسلم بايدن مقاليد الحكم هو إتمام محادثات في غضون ستة أشهر مقبلة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول وضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات وقواعد بشأن كيفية فرض ضريبة على شركات الخدمات الرقمية الكبرى دوليا.