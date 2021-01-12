رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: يجب على ترامب أن يترك منصبه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:36 م
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنحي عن منصبه قبل يوم تنصيب خلفه جو بايدن، وذلك بعد أعمال شغب جرى خلالها اقتحام مقر الكونجرس، مضيفا أن برلين على ثقة من بداية جيدة للعلاقات مع بايدن.

وخلال حديثه في منتدى رويترز نكست المنعقد عن بعد، قال شولتس اليوم الثلاثاء: إن أكبر أهدافه على صعيد السياسة مع إدارة الرئيس المنتخب بايدن هي التوصل لاتفاق بحلول فصل الصيف بشأن خطة عمل في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستحداث قواعد عالمية بشأن ضرائب الشركات.

وقال شولتس: "جو بايدن هو الرجل المناسب لفترة الرئاسة المقبلة".

وبسؤاله عما إذا كان يتعين على ترامب الرحيل قبل يوم التنصيب، قال شولتس: "يجب عليه أن يفعل ذلك. إنه مسئول عما حدث في كابيتول هيل، لا شك في ذلك. ويجب عليه تحمل المسئولية ولهذا أعتقد أن عليه الرحيل".

أصاب العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا جمود شديد في عهد ترامب الذي هاجم ألمانيا مرارًا بسبب قوة صادراتها وإنفاقها الدفاعي المنخفض نسبيًا داخل حلف شمال الأطلسي.

وقال شولتس: "فيما يتعلق بالشراكة عبر الأطلسي، هناك فرصة جيدة لبدء فصل جديد".

وأضاف أن أكبر أهدافه كوزير للمالية عند تسلم بايدن مقاليد الحكم هو إتمام محادثات في غضون ستة أشهر مقبلة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول وضع حد أدنى عالمي لضرائب الشركات وقواعد بشأن كيفية فرض ضريبة على شركات الخدمات الرقمية الكبرى دوليا.

موضوعات متعلقة

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابي»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

غدًا.. آخر يوم في اختبارات المتقدمين للدفعة الرابعة بورشة «ابدأ حلمك»