واشنطن تقدم مساعدات بـ43 مليون فرنك إفريقى للسنغال

أفادت السفارة الأمريكية في السنغال، تقديمها ما يزيد على ثلاثة وأربعين مليون فرنك إفريقى للمجتمعات المحلية ليبلغ إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة منذ العام 2000 نحو 218 مليون فرنك إفريقي.وذكر بيان أصدرته السفارة اليوم الثلاثاء، أن هذه المساعدات تندرج في إطار برنامج المساعدة الذاتية الخاص للسفير الأمريكي، وأنه في العام الماضى، على سبيل المثال، قدم البرنامج ما يزيد على 43 مليون فرنك إفريقى لصالح سبعة تجمعات فى داكار وديوربل وفاتيك وكيدوغو وسانت لويس وسيدهيو وتييس.وأضاف البيان أن هذه المساعدات ستخصص لتمويل عمليات بناء الفصول الدراسية وشراء جهاز للموجات فوق الصوتية لمركز صحي ريفي وتجهيز مدرسة للأطفال المعوقين، وشراء آلات طحن الحبوب.وأشار البيان إلى أن برنامج المساعدة الذاتية لسفير الأمريكي في السنغال يعمل بالشراكة مع مجموعات صغيرة من المجتمعات المحلية يمدها بالمساعدات المالية لتمويل التنمية، من خلال التعليم والصحة وتمكين المرأة والزراعة والأنشطة المدرة للدخل، موضحا أن المشاريع التي تم تنفيذها من قبل تلك المجتمعات تلبي احتياجات محددة وستساهم العام الحالي في تحسين حياة نحو 8 آلاف و500 فرد في المناطق السالف ذكرها.