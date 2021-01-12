حبس عصابة سرقة السيارات بالإكراه في الخانكة

أمرت نيابة الخانكة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة السيارات بالإكراه، وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين سرقوا سيارة نقل وشرعوا فى قتل سائقها باستخدام سلاح نارى، كما كشفت التحريات بأنهم وراء سرقة العديد من السيارات بالمنطقة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة يفيد بسرقة سيارة والشروع في قتل سائقها، وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة.تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، دراجة نارية المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.