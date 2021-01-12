دفاع حنين حسام عقب البراءة: أثق في القضاء المصري وعدالته

أكد حسين البقار، محامي دفاع حنين حسام عقب صدور حكم محكمة مستأنف القاهرة الجديدة ببراءتها، في اتهامها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، أنه يثق في القضاء المصري الذي أعطى دائما دروسا في تطبيق العدالة والعدل.وأضاف محامي دفاع حنين حسام لـ"الدستور"، أنه دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي، وأبدى تمسكه بماء جاء في التقرير الفني، كما قدم من قبل للمحكمة شهادة تفيد بنجاحها في الجامعة بتقدير جيد جدا، خلال نظر جلسة محاكمتها، أمام مستأنف المحكمة الاقتصادية، كما سأل ضابط الواقعة عن كيفية التوصل لتحرياته.كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد قضت، اليوم الثلاثاء، ببراءة حنين حسام صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك" و3 آخرين، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهن بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.كما قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة بإلغاء حبس مودة الأدهم صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك"، وتأييد تغريمها 100 ألف جنيه.وواجهت المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهما بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهي: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركتا مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقيتا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتين بمجموعة "واتس أب" لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما".