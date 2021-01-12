رابط حجز دراجة في مبادرة دراجتك صحتك من وزارة الشباب والرياضة



خطوات حجز دراجتك صحتك : 1 - الدخول على الموقع التالي www.emys.gov.egbike

2 - كتابة الرقم القومي.

3 - تسجيل الاسم بالكامل.

4 - كتابة المحافظة.

5 - اختيار المؤهل الدراسي:

(عالِ - متوسط - دون مؤهل – طالب).

6 - كتابة العنوان بالتفصيل.

7 - الخطوة التالية هي أن يقوم من يريد الحصول على الدراجة بتحديد هل يمتلك عجلة أم لا؟.

8 - إرسال صورة من بطاقة الرقم القومي.

9 - تسجيل البيانات الإضافية مثل السن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

10 - اختيار نوع الدراجة الذي تريدها سواء جبلي وهي المناسبة للطرق الممهدة وغير الممهدة، أم هجين وهي المناسبة أكثر للطرق الممهدة.

11 - الضغط على كلمة «تسجيل» كخطوة أخيرة.



أكواد واسعار الدراجات "دراجتك صحتك": 1 - جبلى القاهرة والجيزة:

- ورقم الكود ٤٢٠٢٠

- إجمالى سعر الدراجة ١٩٠٩ جنيها، بدون سعر الشحن.

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- رقم الكود ٤٢٠٢١

- اجمالى سعر الدراجة ١٩٩٨ جنيها، متضمن سعر الشحن.

3 - هجين القاهرة والجيزة:

- رقم الكود ٤٢٠٢٢

- اجمالى سعر الدراجة ٢٣٣١ جنيها، بدون سعر الشحن.

4 - هجين محافظات:

- رقم الكود ٤٢٠٢٣

- اجمالى سعر الدراجة ٢٤٢٠ جنيها، متضمن سعر الشحن. وتنشر لكم "الدستور" رابط حجز دراجة في مبادرة دراجتك صحتك من وزارة الشباب والرياضة، وتأتي تلك المبادرات التي تطلقها الوزارات بارشاد من رئيس الجمهورية لجعل البيئة المصرية أكثر نظافة ونقاء باستخدام البديل النظيف مثل الحمله الاخيره لإحلال السيارات.

يتساءل الكثير من المصريين عن رابط حجز دراجة في مبادرة دراجتك صحتك من وزارة الشباب والرياضة بعد أن قامت وزارة الشباب والرياضة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان على صفحتها الرسمية بفتح باب التسجيل للمرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك.