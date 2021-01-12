دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار تصفية «الحديد والصلب»

أقام المحامي سمير صبري، اليوم الثلاثاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية.وقال المحامى فى دعواه: «شهدت شركة الحديد والصلب المصرية الكثير من الأحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان».وطلب سمير صبري صاحب الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.