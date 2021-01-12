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دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار تصفية «الحديد والصلب»
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:52 م
عماد سليمانطباعة
أقام المحامي سمير صبري، اليوم الثلاثاء، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية والممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ لوقف تنفيذ القرار الصادر بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
وقال المحامى فى دعواه: «شهدت شركة الحديد والصلب المصرية الكثير من الأحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان».
وطلب سمير صبري صاحب الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.
وقال المحامى فى دعواه: «شهدت شركة الحديد والصلب المصرية الكثير من الأحداث، وكانت شاهدا على الصناعة التي تأسست عام 1954 بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر وتمتلك أصولا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت منذ عام وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان».
وطلب سمير صبري صاحب الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار، وقدم المستندات المؤيدة للدعوى.