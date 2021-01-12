تحرير 4144 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة- عن ضبط 4144 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1760 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 116 مخالفة السير بدون تراخيص، 34 مخالفة شروط التراخيص، 47 مخالفة موقف عشوائي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.