طارق لطفي يكشف التفاصيل الأخيرة لمسلسل «القاهرة - كابول»

قال الفنان طارق لطفي إنه تم تكثيف تصوير المشاهد الخارجية من مسلسله الجديد "القاهرة- كابول" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بعد تأجيله من العام الماضي من أجل الانتهاء منه في أقرب فرصة.وأضاف في تصريحاته لـ«الدستور»، إنه يتبقى يومي تصوير فقط في المسلسل الجديد ليدخل المخرج حسام علي غرفة المونتاج ليكون من المسلسلات الأولى التي تكون قد انتهت من التصوير وجاهزة للعرض خلال رمضان.وأضاف أنه يسعى لتقديم شخصية مختلفة في المسلسل الجديد من خلال "الشيخ رمزي" الشخصية الإرهابية، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.