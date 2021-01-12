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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إسقاط العضوية عن مخالفيها.. 4 التزامات دستورية تقيد النواب اليوم

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 09:18 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
مني هيبة
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تبدأ في الحادية عشر من صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، وفقًا للدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الجديد.

وتلزم المادة 104 من الدستور النواب بأداء القسم الدستوري الوارد بها دون زيادة أو نقصان، كشرط لممارسة مهامهم النيابية.

وبأداء هذا اليمين، يصبح النائب مقيدًا بأربع التزامات دستورية، يعد الإخلال بها خللًا بواجبات العضوية، يترتب عليه عدد من العقوبات تصل إلى إسقاط العضوية.

وتشمل تلك الالتزمات وفقًا للنص الدستوري، الحفاظ على النظام الجمهوري، واحترام الدستور والقانون، ورعاية مصالح الشعب، والحفاظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

ويأتي نص اليمين الدستوري المقرر أن يؤديه النواب اليوم كالأتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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