رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:01 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ومن المقرر أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، بارد على شمال و جنوب الصعيد.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 28

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

وزيرة الصحة: إصابات كورونا قلت بنسبة كبيرة الفترة الماضية

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى

image description

محافظ دمياط تلتقي لجان التصالح فى مخالفات البناء

image description

محافظ دمياط تتابع رد الشيء لأصله في الشوارع

image description

محافظ أسيوط يعتمد ترقية 16 ألف معلم وأخصائى

image description

توقيع عقود تركيب شبكات كهرباء لـ90 قرية بأسيوط

الأكثر قراءة

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

أهالى قرية «قمصان» مدعى الإصابة بالسرطان: أخفى التقارير عن الأطباء

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

الأمير هارى وميجان يعودان إلى بريطانيا هذا الصيف

مادة تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان وتعزز صحة الكبد

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 12-1-2021

ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة فى كوريا الجنوبية بنسبة 54% فى 2020

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
لواء.حمدى البطران
رحالة ولصوص آثار
لواء. محسن الفحام
فى انتظار حسن النوايا
المزيد

الثقافة

«حكايا من الشمال والجنوب» قصص لـ 20 كاتبًا وكاتبة

العائلة المقدسة.. ورشة ومعرض فنى بمكتبة الحضارة الإسلامية

كمال رحيم يختتم ثلاثيته بـ«أحلام العودة» عن دار العين

الحياة فى بساطتها وتلقائيتها تغزلها صفاء عبد المنعم فى داية وماشطة