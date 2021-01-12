تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة .كما تتوقع الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، ومن المقرر أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، بارد على شمال و جنوب الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 25درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 26درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 والعظمى 26درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 24درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 08 والعظمى 19درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 27درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 27درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 28درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 28درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 29درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 30درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 29درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 29درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25