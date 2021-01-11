تقرير حكومي: 1.4 مليار دولار واردات المحمول في 10 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من الهواتف المحمولة بلغت 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2020، مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قاربت الـ100 مليون دولار خلال عام.أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت 5.082 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020، مقابل 5.085 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 3.1 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.