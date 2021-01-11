اختراق الخارجية الأمريكية وإعلان انتهاء ولاية ترامب اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب ونائبه بنس هذا اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن موقع الخارجية تعرض للاختراق وجاري التحقيق في الأمر.وأظهر موقع الخارجية الأمريكية أن مدة حكم الرئيس ترامب ستنتهي اليوم عند الساعة ١٩:٤٨ بتوقيت أمريكا.وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الاثنين إنه لا يجب على الرئيس الحالي دونالد ترامب أن يظل في منصبه، مشددًا على ضرورة محاسبة مَن تسببوا في اقتحام الكونجرس منذ أيام، اعتراضًا على نتائج الانتخابات الرئاسية.ودعا الرئيس المنتخب الجمهوريين في الكونجرس لتمرير الحزمة الثانية من المساعدات للمتضررين من كورونا، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع أعضاء فريقي لتسريع عملية التطعيم بلقاح كورونا.