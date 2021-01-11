«سر التوبة».. العظة الأحدث لأسقف طما

بثت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، العظة الأحدث للأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، وذلك عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأخيرة لنيافته بعنوان "سر التوبة"، والذي تحدث خلالها عن سر الاعتراف والتوبة، كخطوة مهمة للتواصل مع الله.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختان، الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.