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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر حسين: «رامي صبري محتاج يفهم حاجات كتير في المهنة»

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:00 م
رامي صبري
رامي صبري
حسين الجندي
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قال الشاعر تامر حسين إنه يرفض ما فعله المطرب رامي صبري بخصوص قيامه بغناء أغنية شكرا من ألحان عزيز الشافعي وغناء عمرو دياب، مشيرا إلى أن رامي صبري يحتاج كثيرا ليفهم أصول الشغل.

وقال تامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ردًا على بوست صديقى الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر أنا للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت إنه زيه زى الفانز اللى بتعمل cover للأغنية بما إنها نزلت رسمى ولكن الحقيقة إنه فى سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنة مش فى صالحة لو غنى ٢٠ سنة كمان لقدام".

وأضاف تامر حسين: "معرفش مُصر يخسر ليه وفعلًا قلبت سويقة وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزمُلاء والكبار، رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف إن الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنهم بيخسر وحايفضل يخسر.. حماقى وتامر حسنى.. حايفضلوا فى حتة تانية بأخلاقهم قبل فنهم".

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