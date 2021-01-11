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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

السعودية: 903 مصانع جديدة باستثمارات 23.5 مليار ريال خلال 2020

الإثنين 11/يناير/2021 - 05:25 م
وزارة الصناعة والثروة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية
وكالات
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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الإثنين، عن أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة خلال عام 2020 بلغ 903 تراخيص، وبلغ حجم الاستثمارات في هذه المصانع نحو 23.5 مليار ريال.(الدولار يساوي 3.75ريال).

وحسب تقرير أهم المؤشرات الصناعية الصادر اليوم الإثنين، فقد بلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال عام 2020 نحو 515 مصنعًا، وبلغ عدد العمالة المرخصة للتراخيص الجديدة نحو 39.4 ألف عامل.

وقالت الوزارة إن إجمالي العاملين في القطاع الصناعي ارتفع بـ17.8 ألف عامل، منهم 9.5 ألف عامل سعودي و8.3 عامل من الوافدين.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر الخريف، إن الوزارة ستواصل العمل لتطوير وتنمية القطاع وتتطلع للعام الحالي بتفاؤل أكثر وفرص أوفر.

وأظهر التقرير أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية عام 2020 بلغ 9681 منشاة، جاء في مقدمتها نشاط المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 1935 مصنعًا ما يمثل 20 بالمائة من إجمالي المصانع القائمة، تلاه قطاع منتجات المطاط بـ1268 مصنعًا، ثم قطاع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ1162 مصنعًا.

وكشفت الوزارة عن الترخيص لـ73 مصنعًا خلال شهر كانون أول ديسمبر 2020، وبلغ عدد المصانع التي بدأت الإنتاج 30 مصنعًا.

وأوضحت الوزارة أن حجم الاستثمارات للمصانع الجديدة بلغ 2.15 مليار ريال.

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