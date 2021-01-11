وزيرة الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يبحثان تكثيف الأنشطة الإبداعية

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل تكثيف الأنشطة الفكرية والإبداعية في المحافظة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.وقالت "عبد الدايم" إن نشاط الثقافة فى مختلف أرجاء مصر يعمل على نشر التنوير وترسيخ الهوية، وأشارت إلى الدور الهام للإبداع فى تطوير المجتمع وبناء الإنسان، وأضافت أنه خلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الأساليب الفاعلة لنشر التنوير وتحقيق مبدأ العدالة الثقافة، إلى جانب تنفيذ استراتيجية لاكتشاف الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة في كل المجالات الفنية والأدبية، إضافة إلى استغلال الحدائق والمساحات المفتوحة المتاحة في مختلف قرى ومدن المحافظة لتقديم فعاليات إبداعية متنوعة من خلال مشروع المسارح المتنقلة الذى تطلقه وزارة الثقافة فى الفترة المقبلة، وتوجهت بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعم الأنشطة الإبداعية بالمحافظة.من جانبه ثمن محافظ الإسماعيلية جهود الثقافة فى المحافظة، وأكد مساندة الحركة الفكرية والفنية إيمانا بدور القوة الناعمة فى تحقيق التنمية الشاملة.