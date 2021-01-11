النائب محمد عمارة: حرص الحكومة على توفير السلع يمنع حدوث أى عجز

قال النائب محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء بوزير التموين، للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين وعدم حدوث أي مشكلة أو أزمة عجز في أي سلعة يحتاجها المواطنون أثناء فترات العزل.وأوضح عمارة، في بيان له، أن الموجة الأولى شهدت مزيدًا من التصرفات غير المسئولة من قبل بعض المواطنين وتم التهافت بشكل غير مبرر على السلع الغذائية وتخزينها في المنازل مما تسبب في عجز كبير، الأمر الذي تداركته الحكومة في الموجة الثانية وتحاول توفير السلع للجميع، بل وتقديم تخفيضات عدة عليها في القرى والنجوع.وأكد على ضرورة متابعة الأسواق وضبط حركتها والتفتيش المستمر على التجار والتأكد من عرضهم جميع السلع وعدم إخفاء أو رفع سعر أي سلعة.وأشاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بمنتجات الخضروات والفاكهة يوميا لطرحها للمواطنين بأسعار أقل بنسبة من 15 إلى 20%.