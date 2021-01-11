الكنيسة الكلدانية فى مصر تحتفل بعيد «الدلنج»

قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه في ظل الإجراءات الاحترازية، احتفلت الكنيسة الكلدانية في مصر بعيد "الدنح"، والذي يعني ظهور الغطاس.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ترأس القداس الإلهي وعاونه الشمامسة والكورال، وذلك في كاتدرائية بازليك العذراء سيدة فاتيما.وجدد المؤمنون خلال القداس وعد المعمودية وتباركوا بالمياه المباركة التي كرسها المدبر البطريركي.