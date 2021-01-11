كورونا ما زال يتسارع بعد عام من إعلان أول وفاة في الصين

يتوقع أن يصل فريق من منظمة الصحة العالمية، هذا الأسبوع، إلى الصين، حيث تم الإعلان قبل عام عن أول وفاة بوباء كوفيد- 19، الذي أودى حتى الآن بحياة مليوني شخص تقريبا، وما زال منتشرا في أنحاء العالم.وتثير الإحصاءات التي تظهر تجاوز عدد الإصابات عتبة 90 مليونا، الذعر في أنحاء العالم مدفوعة بتفشي النسخ الأشد عدوى من الفيروس، خصوصا في المملكة المتحدة، التي تجاوزت عتبة 80 ألف وفاة، والتي بدأت حملة تطعيم واسعة النطاق.وفي ألمانيا، حذرت المستشارة أنجيلا ميركل من أن الأسوأ لم يأت بعد في انتظار تأثير حملات التلقيح.وبعد عام من إعلان بكين أول وفاة بكوفيد-19، وهي تعود لرجل كان يتبضّع في سوق للحيوانات الحية المعدة للاستهلاك في ووهان، أعطت الصين الضوء الأخضر لدخول فريق من الخبراء من منظمة الصحة العالمية كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي بهدف التحقيق في مصدر فيروس كورونا، على أن يبدأ مهمته الخميس.