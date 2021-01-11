الكنيسة الأرثوذكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كل يوم آية»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم الإثنين، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن التوبة.وجاء ذلك تحت شعار:"(سفر الأمثال 28: 13) مَنْ يَكْتُمُ خَطَايَاهُ لاَ يَنْجَحُ، وَمَنْ يُقِرُّ بِهَا وَيَتْرُكُهَا يُرْحَمُ".