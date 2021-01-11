السعودية: 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 363.949 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 158 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 355.706 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.295 حالة منذ بداية الجائحة.