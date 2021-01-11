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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأولمبية البحرينية تستنكر إيقاف قطر بطل كمال الأجسام سامي الحداد

الإثنين 11/يناير/2021 - 12:34 م
سامي الحداد
سامي الحداد
نيفين أشرف
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أعربت اللجنة الأولمبية البحرينية، عن بالغ استنكارها، وأسفها الشديد، لقيام خفر السواحل القطرية، بإيقاف بطل كمال الأجسام سفير اللجنة الأولمبية البحرينية سامي الحداد دون وجه حق، وذلك خلال قيامه برحلة صيد بحرية مع عدد من أصدقائه في المياه الإقليمية البحرينية.

ودعت اللجنة الأولمبية البحرينية السلطات القطرية إلى الإفراج فورًا عن المواطن سامي الحداد وأصحابه، والكف عن تلك التجاوزات غير المقبولة، والتي تمثل انتهاكًا صريحًا للمواثيق والقوانين الدولية.

واعتقلت السلطات القطرية، السبت، البطل البحريني سامي حداد، مع مجموعة من أصدقائه خلال خروجهم في رحلة صيد بحرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتعليقًا على الواقعة، قال المستشار الإعلامي لعاهل البحرين نبيل الحمر، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقًا واضحًا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".

وأفادت إدارة أمن السواحل والحدود القطرية، أنه تم القبض على المواطنين البحرينيين، اللذين كانا على متن القارب وهما؛ سامي إبراهيم الحداد (48 عاما) ومحمد يوسف الدوسري (37 عاما)، وأنه سيتم إحالتهما إلى الجهات المختصة في دولة قطر.

وأشار مدير مركز عمليات خفر السواحل بمملكة البحرين، إلى أن قيادة خفر السواحل البحرينية، طلبت من نظيرتها القطرية، معلومات عن حالة المواطنين البحرينيين وملابسات القبض عليهما، موضحًا أنه وحتى إعداد هذا التصريح لم يتم تلقي أي معلومات إضافية.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

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