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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على 10 عاطلين بـ9 كيلو بانجو في أسوان

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:24 ص
بانجو
بانجو
أسوان_إسراء توفيق
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تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 10 أشخاص خلال حملة أمنية، اليوم الأثنين، وبحوزتهم كميات من المخدرات.

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يُفيد بالقبض على 10 أشخاص، بحوزتهم « 9 كيلو جرام من نبات البانجو، و5 أسلحة نارية، و100جرام أفيون»، وتحرر المحضر اللازم، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

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