مرهون بالمنحنى الوبائي.. إسرائيل تدرس تخفيف الإغلاق الصحي بعد أسبوعين

أفادت هيئة البث العبرية "مكان"، اليوم الإثنين، بأنّ وزارة الصحة التابعة لحكومة الاحتلال تدرس إمكانية تخفيف الإغلاق الصحي بعد حوالي أسبوعين، وذلك بعد البدء بتطعيم الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد.وأكّدت الهيئة، أنّ قرار وزارة صحة الاحتلال سيكون مرهونًا بتسطيح المنحنى الوبائي، إلى جانب التقدم في عملية التطعيم الجارية.ونقلت الهيئة عن مسؤول في الوزارة قوله: "سيُعاد فتح جهاز التعليم كأول خطوة في حال تقرر تخفيف الإجراءات".