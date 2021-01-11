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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار معدل البطالة بتركيا عند 12.7% في أكتوبر

الإثنين 11/يناير/2021 - 10:10 ص
البطالة بتركيا
البطالة بتركيا
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا استقر عند 12.7 بالمئة في أكتوبر دون تغيير عنه قبل شهر، في حين نزل معدل المشاركة في قوة العمل إلى 50 بالمئة.

وسجل معدل البطالة 13.4 بالمئة قبل عام. وخلال عام 2020، ظل المعدل منخفضا نتيجة حظر تسريح العاملين خلال أزمة فيروس كورونا.

ونزل معدل المشاركة في أحدث فترة من سبتمبر إلى نوفمبر من 50.5 بالمئة قبل شهر بينما قل عدد العمالة 896 ألفا عنه قبل عام إلى 27.4 مليون.

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