بيلوسى: عزل ترامب يهدف لمنعه من الترشح للرئاسة الأمريكية مستقبلا

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن الداعمين لعزل رئيس الولايات المتحدة الحالي، دونالد ترامب، يهدفون عبر هذا الإجراء إلى منعه مستقبلا من الترشح مرة أخرى.وقالت "بيلوسي"، في مقابلة مع قناة "CBS" نشرت مقتطفات منها، إن الرغبة في منع ترامب من الترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية تمثل "أحد أسباب دعم الناس لعملية عزله".وشددت "بيلوسي" على أن مبادرة عزل ترامب تحظى "بدعم حاسم" في الكونجرس، إلا أنها أشارت إلى أنها تفضل اللجوء إلى التعديل الـ25 للدستور الأمريكي والذي يسمح بإقصاء الرئيس من السلطة بسبب عجزه عن تنفيذ مهامه.وتابعت رئيسة مجلس النواب: "للأسف الشخص الذي يقود الفرع التنفيذي للسلطة مجنون فقد رشده وهو رئيس خطير للولايات المتحدة".وأشارت "بيلوسي"، التي تتولى المنصب الـ3 من حيث الأهمية في الولايات المتحدة، إلى ضرورة تحميل ترامب المسؤولية عن تصرفاته في إشارة إلى حادث اقتحام مقر الكونجرس يوم 6 يناير من قبل مجموعة من أنصاره، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة للرئيس الحالي.وسبق أن أكدت مصادر إعلامية عدة أن السياسيين الداعيين إلى عزل ترامب، الذي تنتهي ولايته يوم 20 يناير، يريدون بذلك منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، ويخططون لإدراج هذا البند في وثيقتهم.ومع ذلك أفادت صحيفة "بوليتيكو" مؤخرا بأن المقربين من ترامب يعتقدون أنه لن يترشح عام 2024 رغم أنه قال سابقا إنه يدرس هذه الإمكانية.