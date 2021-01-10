ارتفاع إصابات كورونا في كندا لـ657323

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 657 ألفا و323 حالة اليوم الأحد بتوقيت تورونتو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وارتفع عدد الوفيات في كندا إلى 16 ألفا و869 حالة وفاة، بينما تعافى 558 ألفا و594 شخصا من المصابين بمرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.وقد مر نحو 50 أسبوعا منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى بفيروس كورونا في كندا.