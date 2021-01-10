حسام غالي بعد استخراج كارنية عضوية النواب: سعيد بثقة القيادة السياسية

عبر النائب حسام غالى، عضو مجلس النواب بالتعيين بقرار رئيس الجمهورية، عن سعادته بثقة القيادة السياسية بتعيينه بمجلس النواب.وأكد غالي، عقب استخراج كارنية عضوية مجلس النواب، أنه سيبذل قصارى جهده فى خدمة الشعب المصرى، لافتا إلى أن التنوع بين النواب المعينين بالمجلس يعد أمرًا لافتًا للنظر وسيكون له مردود أفضل على أداء المجلس.