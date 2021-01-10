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عالم

لجنة الانتخابات المركزية بفلسطين تكشف آلية ومستجدات إجراء الانتخابات

الأحد 10/يناير/2021 - 01:15 م
هشام كحيل
هشام كحيل
مروة عنبر
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أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، صباح اليوم، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بحث مع اللجنة إجراء العملية الانتخابية، والاقتراحات للمواعيد التي تصلح للانتخابات.

وأضاف كحيل فى تصريحات صحفية، أنه سيكون هناك اجتماع أخر، الأسبوع المقبل تمهيدا لإصدار المراسيم رزمة واحدة.

وتابع كحيل "إن الرئيس عباس أوضح أنه يريد البناء على التقدم الإيجابي، فيما يتعلق بملف المصالحة، وإجراء الانتخابات والرسائل المتبادلة بينه وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وأوضح كحيل أن الرئيس عباس، سيصدر التعديلات القانونية التي تم الاتفاق عليها سابقا، وبعدها سيتم تناول التواريخ المحددة لإصدار المرسوم، الذي سيحدد يوم الاقتراع لجميع أنواع الانتخابات.

وأشار كحيل إلى أنه بعد ذلك سيقوم الرئيس عباس بدعوة الأمناء العامين للفصائل لبحث تحصين العملية الانتخابية من كل الجوانب، وإجرائها بشكل يليق بفلسطين، وأيضا كيفية إجراء انتخابات في القدس، حتى يتم تجاوز العقبات التي من الممكن أن يضعها الاحتلال الإسرائيلي.

واستدرك كحيل "أنه قبل طرح مواعيد الانتخابات، سيتم مراعاة أيام العطل وشهر رمضان والأعياد والثانوية العامة، وهناك القانون الذي سيحدد المدد القانونية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وسيتم بعد ذلك اقتراح تلك المواعيد على الرئيس عباس لتضمينها بالمرسوم الصادر عنه"، وفقا لدنيا الوطن.

وأضاف كحيل أن الفصائل ستبحث هذا الموضوع، متابعا "سنقدم للفصائل سيناريوهات فنية لإجراء الانتخابات".

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