المغرب: شينكر أول مسؤول أميركي يقوم بزيارة للصحراء الغربية

قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، اليوم الأحد، أن ديفيد شينكر أول مسؤول أميركي يقوم بزيارة للصحراء الغربية.حيث أجرى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد شينكر أمس عن زيارة إلى الصحراء الغربية.وستفتح الولايات المتحدة الأحد ممثلية دبلوماسية في الصحراء الغربية، آخر المستعمرات الإفريقية السابقة التي لم يتم حسم وضعيتها والمتنازع عليها بين المغرب وجبهة "بوليساريو" الانفصالية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية.