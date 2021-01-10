البورصة تربح 9.1 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة ارتفاعها لدى منتصف تعاملات اليوم، الأحد، أول تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات شرائية مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وبعضا من المتعاملين الأفراد، على خلفية الارتفاعات الكبرى التي شهدتها أسواق المال العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9.1 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 669.2 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 2.29%، بما يعادل 251 نقطة ليصل إلى مستوى 11.203 نقطة.كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33%، بما يعادل 28.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 2181 نقطة، ما ساهم في ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47%، بما يعادل 46 نقطة، ليسجل مستوى 3171 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 783 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 270 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ أكثر من 25.9 ألف صفقة شراء وبيع.