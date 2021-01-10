ضبط لحوم ودواجن فاسدة في مطعم بدون ترخيص بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط لحوم ودواجن فاسدة داخل مطعم بدون ترخيص بمدينة نصر.حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده تمكن إدارة مباحث التموين من ضبط (مسيؤول عن محل مأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المحل على 320 كيلو جرام "لحوم، دواجن، كفتة"- 100 كيلو جرام أرز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.