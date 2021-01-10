هل استقالة الحكومة وجوبية مع انعقاد مجلس النواب الجديد؟

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب رسميًا الثلاثاء المقبل، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وبالتزامن مع انطلاق الجلسات دارت الأحاديث حول وجوب استقالة أو إقالة للحكومة مع بدء الدورة التشريعية الجديدة.ويرصد «الدستور»، النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، حيث نظم الدستور طريقة تشكيل الحكومة، والتي تكون عن طريق رئيس الوزراء بتكليف من رئيس الجمهورية، وحصولها على ثقة أغلبية المجلس، خلال 30 يومًا على الأكثر، كما نظم أيضًا حالات سحب الثقة والتي تكون بعد استجواب، وبموافقة عشر أعضاء المجلس، إضافة إلى موافقة الأغلبية على سحب الثقة، إضافة إلى تنظيم حالات إقالة واستقالة الحكومة.وبالنظر إلى النصوص الدستورية الواردة بشأن تكليف وإقالة واستقالة الحكومة، لا يوجد نص يجبر الحكومة على الاستقالة مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، كما أنه لا يوجد نص يعطي البرلمان إقالة الحكومة لمجرد انعقاد دورة جديدة.وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدستور لا يضم نصًا يقضي بتقديم الحكومة استقالتها فور تشكيل مجلس النواب الجديد.وأضاف، أن الحالة الأولى التي يذكر فيها رحيل الحكومة بالدستور تتعلق بإعفاء الرئيس لها ويتطلب موافقة مجلس النواب، أما الحالة الثانية هي استقالة رئيس الوزراء، والثالثة تكون بسحب الثقة، مشيرا إلى عدم وجوبية استقالة الحكومة مع بداية الفصل التشريعي، مؤكدًا أن البرلمان الجديد من حقه أن يطلب من الحكومة إيضاحات حول برامجها في مختلف المجالات.